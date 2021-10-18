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США доставили вторую партию технической помощи для армии Украины

Автор: Артем Горовенко

Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США. Это вторая партия для Вооруженных сил по результатам договоренностей, достигнутым президентом Владимиром Зеленским во время визита в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что первая включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, поступивших в рамках данного соглашения. С целью достижения полной совместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров реализована инициатива президента по поставкам медицинского имущества и вооружения с боеприпасами", - отметил уполномоченный управления Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

В ближайшее время ожидается поступление третьей партии груза от США. Общая сумма материальных средств, которые передадут ВСУ, составляет 60 млн долларов. Это дополнительная помощь к ранее согласованному объему на 250 млн долларов.

Напомним, первая партия технической помощи была доставлена 10 октября.

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Вооруженные силы УкраиныСоединенные Штаты Америки