США доставили другу партію технічної допомоги для армії України

Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це друга партія для Збройних сил за результатами домовленостей, досягнутих президентом Володимиром Зеленським під час візиту до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони .

Повідомляється, що перша включала медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження.

"Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, що надійшли в рамках даної угоди. З метою досягнення повної сумісності Збройних сил України з країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів реалізована ініціатива президента щодо постачання медичного майна та озброєння з боєприпасами", - зазначив уповноважений управління медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук.

Найближчим часом очікується надходження третьої партії вантажу від США. Загальна сума матеріальних засобів, які передадуть ЗСУ, становить 60 млн доларів. Це додаткова допомога до раніше узгодженого обсягу на 250 млн доларів.