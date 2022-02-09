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США доставили очередную партию военной помощи для Украины: что привезли

Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 9 февраля 2022 года, США доставили в Украину еще одну очередную партию военной помощи. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Девятая "птичка" под флагом США и второй грузовой самолет военной помощи для Вооруженных сил Украины, который сегодня принял "Борисполь". В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов", - отметил он.

Напомним, сегодня в Украину также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.

Также сообщалось, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для кораблей, которое позволит противостоять России в Черном и Азовских морях.

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