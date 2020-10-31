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В США досрочно проголосовали 60% от явки предыдущих выборов президента

Автор: Инна Собора

В Соединенных Штатах Америки, по состоянию на пятницу 30 октября на выборах президента проголосовали 85 миллионов человек. Выборы состоятся 3 ноября.

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Об этом пишет DW.

В США ожидается высокая явка на выборах, поскольку количество участников предварительного голосования уже побила рекорд во многих штатах.

В общенациональных масштабах явка на этих выборах уже составила более 60 процентов от общей явки на выборах 2016 года. В общем на предыдущих выборах проголосовали около 137 миллионов человек.

Всего на выборах президента США в 2020 году имеют право проголосовать около 240 миллионов американцев.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов Джо Байден досрочно проголосовал на выборах 28 октября.

Кроме того, 24 октября на всеобщих выборах досрочно проголосовал действующий президент США Дональд Трамп.

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