У США достроково проголосували 60% від явки попередніх виборів президента

У Сполучених Штатах Америки, станом на п'ятницю 30 жовтня на виборах президента проголосували 85 мільйонів людей. Вибори відбудуться 3 листопада.

Про це пише DW.

У США очікується висока явка на виборах, оскільки кількість учасників попереднього голосування вже побила рекорд у багатьох штатах.

У загальнонаціональних масштабах явка на цих виборах вже склала понад 60 відсотків від загальної явки на виборах 2016 року. Загалом на попередніх виборах проголосували близько 137 мільйонів людей.

Всього на виборах президента США у 2020 році мають право проголосувати приблизно 240 мільйонів американців.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах 28 жовтня.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.