У США допустили "заходи" проти китайських компаній, які підтримують РФ у війні

Сполучені Штати Америки можуть вжити заходів проти китайських компаній, які допомагають Росії воювати проти України.

Про це заявив заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я думаю, що насамперед ми зосередилися на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії", - заявив Кемпбелл.

Він також розповів, що через цю проблему в США "уважно вивчили" китайські фінансові установи.

"Будуть зроблені кроки, не тільки Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізують про наше глибоке невдоволення тим, що Китай прагне зробити у відносинах з Росією на полі бою в Україні", - додав заступник держсекретаря США.

Таку заяву американський чиновник зробив після зустрічі з японськими та південнокорейськими чиновниками. Вони готувалися до організації саміту лідерів трьох країн, який може відбутися наприкінці цього року.