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В США допустили "меры" против китайских компаний, которые поддерживают РФ в войне

Вашингтон, Пятница 31 мая 2024 22:13
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В США допустили "меры" против китайских компаний, которые поддерживают РФ в войне Фото: Курт Кэмпбелл, заместитель госсекретаря США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки могут принять меры против китайских компаний, которые помогают России воевать против Украины.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что в первую очередь мы сосредоточились на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России", - заявил Кэмпбелл.

Он также рассказал, что в связи с этой проблемой в США "внимательно изучили" китайские финансовые учреждения.

"Будут предприняты шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, сигнализирующие о нашем глубоком недовольстве тем, что Китай стремится сделать в отношениях с Россией на поле боя в Украине", - добавил заместитель госсекретаря США.

Такое заявление американский чиновник сделал после встречи с японскими и южнокорейскими чиновниками. Они подготавливались к организации саммита лидеров трех стран, который может пройти в конце этого года.

Что предшествовало

Напомним, на Западе уже неоднократно заявляли о том, что китайские компании продают России товары двойного назначения, которые страна-агрессор может использовать при производстве оружия.

В частности, издание Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников США писало, что Россия получила от Китая 90% своей микроэлектроники в 2023 году.

Также министр обороны Великобритании Грант Шаппс недавно заявил, что Китай готовится передать России летальную помощь. Такая информация появилась у британской разведки.

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