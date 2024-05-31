В США допустили "меры" против китайских компаний, которые поддерживают РФ в войне

Соединенные Штаты Америки могут принять меры против китайских компаний, которые помогают России воевать против Украины.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я думаю, что в первую очередь мы сосредоточились на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России", - заявил Кэмпбелл.

Он также рассказал, что в связи с этой проблемой в США "внимательно изучили" китайские финансовые учреждения.

"Будут предприняты шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, сигнализирующие о нашем глубоком недовольстве тем, что Китай стремится сделать в отношениях с Россией на поле боя в Украине", - добавил заместитель госсекретаря США.

Такое заявление американский чиновник сделал после встречи с японскими и южнокорейскими чиновниками. Они подготавливались к организации саммита лидеров трех стран, который может пройти в конце этого года.