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В США допустили, что для полной COVID-вакцинации нужны три прививки

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США, Суббота 18 сентября 2021 22:41
В США допустили, что для полной COVID-вакцинации нужны три прививки Фото: директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (flickr.com/tedmed2014)
Автор: Валерия Полищук

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что для полноценной вакцинации от COVID может понадобиться введение не двух, а трех доз вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Он считает, что это относится по крайней мере к мРНК-вакцинам, таким как Pfizer.

"Я считаю, что, когда все будет сказано и сделано, окажется, что правильная схема, по крайней мере, для вакцины с мРНК, - это две первоначальные дозы, основная, за которой через три-четыре недели следует усиленная, а еще через несколько месяцев - третья", - заявил он.

При этом Фаучи отметил, что пока неизвестно, понадобится ли третья доза при вакцинации детей.

Напомним, американский регулятор поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. Третью дозу рекомендуют для людей старше 65 лет.

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