У США допустили, що для повної COVID-вакцинації потрібні три щеплення

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що для повноцінної вакцинації від COVID може знадобитися введення не двох, а трьох доз вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Він вважає, що це стосується принаймні мРНК-вакцин, таких як Pfizer.

"Я вважаю, що, коли все буде сказано і зроблено, виявиться, що правильна схема, принаймні, для вакцини з мРНК, - це дві початкові дози, основна, за якою через три-чотири тижні слід посилена, а ще через кілька місяців - третя", - заявив він.

При цьому Фаучі зазначив, що поки невідомо, чи знадобиться третя доза при вакцинації дітей.