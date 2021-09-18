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У США допустили, що для повної COVID-вакцинації потрібні три щеплення

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США, Субота 18 вересня 2021 22:41
У США допустили, що для повної COVID-вакцинації потрібні три щеплення Фото: директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі (flickr.com/tedmed2014)
Автор: Валерія Поліщук

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що для повноцінної вакцинації від COVID може знадобитися введення не двох, а трьох доз вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Він вважає, що це стосується принаймні мРНК-вакцин, таких як Pfizer.

"Я вважаю, що, коли все буде сказано і зроблено, виявиться, що правильна схема, принаймні, для вакцини з мРНК, - це дві початкові дози, основна, за якою через три-чотири тижні слід посилена, а ще через кілька місяців - третя", - заявив він.

При цьому Фаучі зазначив, що поки невідомо, чи знадобиться третя доза при вакцинації дітей.

Нагадаємо, американський регулятор підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують для людей старше 65 років.

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