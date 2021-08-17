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США допускають можливість введення санкцій щодо Афганістану

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Вашингтон, Вівторок 17 серпня 2021 22:14
США допускають можливість введення санкцій щодо Афганістану Фото: Джейк Салліван, радник президента США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США допускають введення санкцій проти руху "Талібан" на тлі ситуації в Афганістані. Білий дім поки не може передбачити, як складуться відносини Вашингтона з Кабулом після приходу талібів до влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США Джейка Саллівана.

"Зараз ми працюємо над цими варіантами дій (введення санкцій - ред.). Я не хочу забігати вперед рішення президента (Джо Байдена - ред.) з цього питання", - сказав Салліван в ході пресконференції, відповідаючи на питання про можливість введення санкцій проти талібів.

Саллівану також поставили питання про те, як США планують надавати гуманітарну допомогу афганцям, якщо уряд "Талібану" не буде визнано Вашингтоном.

"Є різні види дипломатичних відносин, які у США є з країнами світу... ми постараємося використовувати всі засоби і вплив, які у нас є разом з нашими міжнародними союзниками і партнерами", - відповів радник.

За його словами, поки неможливо передбачити, як буде розвиватися ситуація в Афганістані.

Нагадаємо, 15 серпня таліби без бою зайняли Кабул і взяли владу в свої руки. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни і визнав військову поразку.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Перемога талібів, Втеча президента і хаос в Кабулі: що відбувається в Афганістані".

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