США допускають можливість введення санкцій щодо Афганістану

США допускають введення санкцій проти руху "Талібан" на тлі ситуації в Афганістані. Білий дім поки не може передбачити, як складуться відносини Вашингтона з Кабулом після приходу талібів до влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США Джейка Саллівана .

"Зараз ми працюємо над цими варіантами дій (введення санкцій - ред.). Я не хочу забігати вперед рішення президента (Джо Байдена - ред.) з цього питання", - сказав Салліван в ході пресконференції, відповідаючи на питання про можливість введення санкцій проти талібів.

Саллівану також поставили питання про те, як США планують надавати гуманітарну допомогу афганцям, якщо уряд "Талібану" не буде визнано Вашингтоном.

"Є різні види дипломатичних відносин, які у США є з країнами світу... ми постараємося використовувати всі засоби і вплив, які у нас є разом з нашими міжнародними союзниками і партнерами", - відповів радник.

За його словами, поки неможливо передбачити, як буде розвиватися ситуація в Афганістані.