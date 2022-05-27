С новым оружием мы изменим характер боев и быстрее изгоним оккупантов, - Зеленский

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS (реактивные системы залпового огня, - ред.). С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что у западных партнеров ранее было множество возможностей, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой.