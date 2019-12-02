В США допускают подписание торговой сделки с Китаем до конца года

В Соединенных Штатах Америки не исключают возможность заключения торгового соглашения с Китаем до конца года. Об этом сообщает Reuters.

По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй, первая фаза торговой сделки находится на стадии оформления.

"Сделка возможна", - сказала Конуэй, когда ее спросили, возможно ли в этом году заключить сделку.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Китай ввел санкции против США. В частности, были введены санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch из-за поддержки протестующих в Гонконге.

До этого палата представителей США почти единогласно поддержала резолюции Сената о поддержке протестующих Гонконга. Принятый документ обязывает Государственный департамент проверять, сохраняется ли в Гонконге достаточный уровень автономии, а также власти США должны наложить санкции на чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Также сообщалось, что на фоне напряженных отношений между США и Китаем резко обвалились цены на нефть. Под конец ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent 29 ноября составила 60,45 долларов за баррель, это на 3,55 долларов меньше, чем было на максимуме днем ранее.