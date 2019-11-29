Цены на нефть резко обвалились на фоне напряженности между США и Китаем

Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть Brent за сутки подешевела на 3,5 долларов за баррель

Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent 29 ноября составила 60,45 долларов за баррель, это на 3,55 долларов меньше, чем было на максимуме днем ранее. Об этом следует из данных на лондонской бирже ICE.

Отметим, что на закрытии 28 ноября стоимость барреля нефти Brent составляла 63.27 долларов. В ходе торгов 29 ноября цена на февральские фьючерсы начала падать примерно с 16:00. В частности, к 19:00 цена опустилась до 60,59 долларов. Самая низкая цена в течение дня была зафиксирована в 19:20 - 60,45.

Нефть марки WTI 29 ноября также начала падать в цене - до 55,33 долларов в 19:00.

Как известно, в ноябре Brent и WTI показали небольшой рост на фоне ожидания того, что США и Китай заключат торговую сделку до конца 2019 года. Однако котировки пошли вниз на фоне того, как Пекин предупредил Вашингтон о том, что примет ответные меры в ответ за американский закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, цены на нефть выросли на 2% на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая и положительных экономических данных в обеих странах, включая данные по занятости в США и производственной активности Китая.



