ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть резко обвалились на фоне напряженности между США и Китаем

Новости » Экономика     29.11.2019 - 20:32
Цены на нефть резко обвалились на фоне напряженности между США и Китаем
Фото: добыча нефти (OilNow)

Нефть Brent за сутки подешевела на 3,5 долларов за баррель

Стоимость февральских фьючерсов нефти Brent 29 ноября составила 60,45 долларов за баррель, это на 3,55 долларов меньше, чем было на максимуме днем ранее. Об этом следует из данных на лондонской бирже ICE.

Отметим, что на закрытии 28 ноября стоимость барреля нефти Brent составляла 63.27 долларов. В ходе торгов 29 ноября цена на февральские фьючерсы начала падать примерно с 16:00. В частности, к 19:00 цена опустилась до 60,59 долларов. Самая низкая цена в течение дня была зафиксирована в 19:20 - 60,45.

Нефть марки WTI 29 ноября также начала падать в цене - до 55,33 долларов в 19:00.

Как известно, в ноябре Brent и WTI показали небольшой рост на фоне ожидания того, что США и Китай заключат торговую сделку до конца 2019 года. Однако котировки пошли вниз на фоне того, как Пекин предупредил Вашингтон о том, что примет ответные меры в ответ за американский закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, цены на нефть выросли на 2% на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая и положительных экономических данных в обеих странах, включая данные по занятости в США и производственной активности Китая.

Затонувший в Одессе танкер мог быть задействован в контрабанде нефти Колонна американских военных вошла в Сирию
Новости Украины нефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь