Китай ввел санкции против США

Коллаж РБК-Украина

Китай ввел санкции против Human Rights Watch

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Пекин ввел санкции из-за поддержки протестующих в Гонконге.

"Правительство Китая также приостановило рассмотрение заявок "американских морских судов" на заход в Гонконг", - сообщило агентство.

Отмечается, ранее президент США Дональд Трамп подписал принятую накануне американским Конгрессом резолюции о поддержке протестующих Гонконга. После этого Китай заявил, что ответит.

До этого американский Сенат проголосовал за законопроекты относительно ситуации в Гонконге. В Китае выразили протест в связи с принятием данных законопроектов Сенатом.

Напомним, в Гонконге продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.