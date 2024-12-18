У США допускають можливість перекидання нових підрозділів КНДР до Росії

Журналісти запитали речника про те, чи спостерігається перекидання нових підрозділів північнокорейських солдатів до Росії на тлі втрат. Міллер зазначив, що у нього немає інформації щодо нових солдатів КНДР, які прибули до Росії, але таку ймовірність не виключають.

"... але ми продовжуємо оцінювати, що це можливо - це ймовірність, але це не те, що ми бачили на сьогоднішній день", - сказав речник Державного департаменту США.

Він додав, що США фіксують втрати північнокорейських військ у Курській області як убитими, так і пораненими.