В США допускают возможность переброски новых подразделений КНДР в Россию

Журналисты спросили спикера о том, наблюдается ли переброска новых подразделений северокорейских солдат в Россию на фоне потерь. Миллер отметил, что у него нет информации о новых солдатах КНДР, которые прибыли в Россию, но такую вероятность не исключают.

"... но мы продолжаем оценивать, что это возможно - это вероятность, но это не то, что мы видели на сегодняшний день", - сказал спикер Государственного департамента США.

Он добавил, что США фиксируют потери северокорейских войск в Курской области как убитыми, так и ранеными.