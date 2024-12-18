В США допускают возможность переброски новых подразделений КНДР в Россию
США допускают возможность переброски новых сил Северной Кореи в Россию. Однако пока переправка солдат не фиксируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа США Мэтью Миллера во время брифинга.
Журналисты спросили спикера о том, наблюдается ли переброска новых подразделений северокорейских солдат в Россию на фоне потерь. Миллер отметил, что у него нет информации о новых солдатах КНДР, которые прибыли в Россию, но такую вероятность не исключают.
"... но мы продолжаем оценивать, что это возможно - это вероятность, но это не то, что мы видели на сегодняшний день", - сказал спикер Государственного департамента США.
Он добавил, что США фиксируют потери северокорейских войск в Курской области как убитыми, так и ранеными.
Войска КНДР на войне
КНДР осенью направила в Россию тысячи военных, которых привлекают к боям в Курской области. Как известно, северокорейские силы уже несут потери.
На днях украинская разведка сообщила, что потери укомплектованных российским и северокорейским солдатами подразделений РФ составляют около 200 военнослужащих.
Также в Силах обороны не исключают, что РФ может бросить военных Северной Кореи на восток Украины, учитывая значительные потери врага.
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