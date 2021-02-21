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У США припускають, що маски доведеться носити і в 2022 році

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 21 лютого 2021 19:00
У США припускають, що маски доведеться носити і в 2022 році Фото: жінка в масці (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Необхідність носити захисні маски в громадських місцях може залишитися для американців у 2022 році. Але такого розвитку подій можна уникнути.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, повідомляє CNN.

Він зазначив, що позитивно на цю ситуацію може вплинути суттєве зниження захворюваності COVID-19 і вакцинація від хвороби абсолютної більшості жителів США. У цьому випадку "стягти з себе маски" американці зможуть раніше, сказав Фаучі.

Крім цього, він не зміг назвати терміни повернення до нормального життя, оскільки на це впливають багато факторів, розвиток і поведінка яких не можна передбачити.

До неділі у США зафіксовано понад 28 мільйонів випадків зараження коронавірусом і майже 498 тисяч смертей. Це найбільші показники у світі.

До 21 лютого у Сполучених Штатах першу дозу вакцини від коронавірусу отримали більш 42,8 мільйона чоловік, а 17,8 мільйона вже повністю вакциновані.

Раніше повідомлялося, що Федеральний офіс громадської охорони здоров'я Швейцарії не виключає, що країна може вийти з контракту щодо закупівлі вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Дана заява була зроблена на тлі недавньої публікації орієнтовного плану поставок COVID-препаратів.

Крім цього, влада Ізраїлю погодилися таємно закупити російський препарат "Супутник V". Цього вимагали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.

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