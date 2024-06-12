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США помогут восстановить и оградить украинскую энергетику от ударов РФ, - Госдеп

США, Среда 12 июня 2024 22:12
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США помогут восстановить и оградить украинскую энергетику от ударов РФ, - Госдеп Фото: помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки помогут восстановить, диверсифицировать и оградить украинскую энергетику от российских ударов, а также сделать ее соответствующей европейским стандартам.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер завил о выделении 824 млн долларов в помощь энергетическому сектору нашей страны.

По словам Паетта, из этой суммы 500 млн - это новые деньги, а 324 млн - средства, которые уже одобрил Конгресс. Сейчас США перепрофилировали их, чтобы сосредоточиться на приоритетной краткосрочной реконструкции энергетической сети, подвергшейся целенаправленным нападениям России в течение последних недель.

Относительно приоритетов американской помощи Украине, Паетт рассказал, что они состоят в поддержке всего сектора и одновременно его реформе, когда в дополнение к реконструкции старых производственных мощностей должны появиться новые экологические источники энергии, что в результате приведет к большей устойчивости украинской энергетической системы.

Он отметил, что действия США руководствуются приоритетами украинского правительства.

"Мы пытаемся помочь с реконструкцией старой теплоэлектростанции, которая была разрушена атаками России с 22 марта. Мы также пытаемся ускорить работу над новой энергией, больше ветра, больше солнца, больше хранящих аккумуляторов. Мы также услышали сообщение правительства о желании построить будущую энергетическую систему является децентрализованной, поэтому по своей сути более устойчива к российским воздушным атакам, и мы поддерживаем всю работу, которую делает правительство", - добавил помощник госсекретаря США.

Паэтт отметил, что самой главной задачей остается защита украинской энергетической инфраструктуры.

"Конечно, мы помогаем большим количеством противовоздушной обороны, потому что это тоже требование номер один", - отметил он.

По словам помощника госсекретаря США, для партнеров Украины важно, чтобы Путин не добился успеха в уничтожении украинской инфраструктуры и не смог "превратить зиму в оружие против Украины".

"Соединенные Штаты собираются возглавить международные усилия, чтобы обеспечить, что Украина достигнет победы", - добавил Паетт.

Восстановление Украины

Напомним, 11 июня в Берлине прошел первый день Международной конференции по восстановлению Украины.

Как сообщили в Минэнерго, в ходе конференции было заключено 12 соглашений о сотрудничестве с финансовыми учреждениями и энергетическими компаниями по восстановлению украинской энергетики.

Об итогах первого дня Международной конференции по восстановлению Украины читайте в материале РБК-Украина.

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