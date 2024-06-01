США допоможуть шукати системи Patriot для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорили поставки систем Patriot в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост українського дипломата в соцмережі X (колишній Twitter).

Кулеба зазначив, що команди президентів України та США працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше вирішити питання щодо доставки додаткових систем.

"Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем Patriot в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання", – написав міністр.

Крім того, український дипломат привітав рішення Сполучених Штатів щодо застосування американської зброї по території Росії. За словами міністра, цей крок дозволить Україні краще захищатися від ворога.

"Я говорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і привітав нещодавнє рішення США, яке дозволить Україні краще захищатися від російських атак. Це своєчасний крок у правильному напрямку", - наголосив дипломат.