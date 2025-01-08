США допомагають налагодити газопостачання для десятків тисяч українців

США надали енергетикам ремонтне обладнання, яке допоможе налагодити газопостачання для близько 80 тисяч українців. Газ видобуватимуть у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у соцмережі X.

Як зазначили в Агентстві, воно доставило в Україну ремонтні матеріали, які допоможуть енергетикам відремонтувати пошкоджені трубопроводи та обладнання. Це дасть змогу запустити газовидобувне підприємство в Полтавській області. Фото: матеріали, які передали США (x.com/USAIDUkraine) "Воно забезпечить газом близько 80 тисяч осіб у розпал опалювального сезону", - додали в USAID.