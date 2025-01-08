ua en ru
Ср, 08 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцев

Среда 08 января 2025 18:23
UA EN RU
США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцев Иллюстративное фото: украинские энергетики смогут восстановить газодобычу в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США предоставили энергетикам ремонтное оборудование, которое поможет наладить газоснабжение для около 80 тысяч украинцев. Газ будут добывать в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID) в соцсети X.

Как отметили в Агентстве, оно доставило в Украину ремонтные материалы, которые помогут энергетикам отремонтировать поврежденные трубопроводы и оборудование. Это позволит запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области.

США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцевФото: материалы, которые передали США (x.com/USAIDUkraine)

"Оно обеспечит газом около 80 тысяч человек в разгар отопительного сезона", - добавили в USAID.

Газодобыча в Украине

Напомним, Украине, несмотря на полномасштабную войну, удается наращивать газодобычу.

В частности, за 2023 год Украина нарастила добычу газа на 0,9% - до 18,7 млрд кубометров.

При этом министр энергетики Герман Галущенко ожидал, что Украина может обеспечить себя газом собственной добычи в 2024 году.

Более детально о том, как в Украине развивают газовую сферу, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Газ
NEWS
ВСУ ударили по важному командному пункту оккупантов в Донецкой области
ВСУ ударили по важному командному пункту оккупантов в Донецкой области
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция