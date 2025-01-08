США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцев
США предоставили энергетикам ремонтное оборудование, которое поможет наладить газоснабжение для около 80 тысяч украинцев. Газ будут добывать в Полтавской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID) в соцсети X.
Как отметили в Агентстве, оно доставило в Украину ремонтные материалы, которые помогут энергетикам отремонтировать поврежденные трубопроводы и оборудование. Это позволит запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области.
Фото: материалы, которые передали США (x.com/USAIDUkraine)
"Оно обеспечит газом около 80 тысяч человек в разгар отопительного сезона", - добавили в USAID.
Газодобыча в Украине
Напомним, Украине, несмотря на полномасштабную войну, удается наращивать газодобычу.
В частности, за 2023 год Украина нарастила добычу газа на 0,9% - до 18,7 млрд кубометров.
При этом министр энергетики Герман Галущенко ожидал, что Украина может обеспечить себя газом собственной добычи в 2024 году.
Более детально о том, как в Украине развивают газовую сферу, - в материале РБК-Украина.
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