США помогают наладить газоснабжение для десятков тысяч украинцев

США предоставили энергетикам ремонтное оборудование, которое поможет наладить газоснабжение для около 80 тысяч украинцев. Газ будут добывать в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID) в соцсети X.

Как отметили в Агентстве, оно доставило в Украину ремонтные материалы, которые помогут энергетикам отремонтировать поврежденные трубопроводы и оборудование. Это позволит запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области. Фото: материалы, которые передали США (x.com/USAIDUkraine) "Оно обеспечит газом около 80 тысяч человек в разгар отопительного сезона", - добавили в USAID.