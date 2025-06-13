США допомагають Ізраїлю збивати ракети Ірану, - Axios

Іран продовжує ракетну атаку на Ізраїль. Повітряні цілі перехоплюють зокрема й США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як зазначає видання, Іран випустив десятки балістичних ракет. Було зафіксовано щонайменше три хвилі пусків.
Водночас ізраїльські системи протиракетної оборони запустили десятки ракет "Стріла", щоб спробувати перехопити атаку.
Неназваний американський чиновник розповів виданню, що США допомагають Ізраїлю відбити атаку Ірану.
За словами очевидців і відео, опублікованими в мережі, кілька іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва, ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили, що 15 осіб дістали поранення.
Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня атакував Іран ракетами. Це сталося на тлі того, що іранська влада затягувала підписання ядерної угоди.
Іран вирішив атакувати Ізраїль у відповідь. Зокрема, іранська армія вже запускала по Ізраїлю дрони-камікадзе. Ймовірно, це були "Шахеди".
Детальніше про відповідь Ірану на атаку Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.
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