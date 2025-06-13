США помогают Израилю сбивать ракеты Ирана, - Axios

Атака на Израиль

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран ракетами. Это произошло на фоне того, что иранские власти затягивали подписание ядерной сделки.

Иран решил атаковать Израиль в ответ. В частности, иранская армия уже запускала по Израилю дроны-камикадзе. Вероятно, это были "Шахеды".

Детальнее об ответе Ирана на атаку Израиля - в материале РБК-Украина.

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