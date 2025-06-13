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США помогают Израилю сбивать ракеты Ирана, - Axios

Иллюстративное фото: США помогают Израилю перехватывать иранские ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран продолжает ракетную атаку на Израиль. Воздушные цели перехватывают в том числе и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отмечает издание, Иран выпустил десятки баллистических ракет. Было зафиксировано как минимум три волны пусков. 

В то же время израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет "Стрела", чтобы попытаться перехватить приближающуюся атаку. 

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что США помогают Израилю отбить атаку Ирана. 

По словам очевидцев и видео, опубликованным в сети, несколько иранских ракет попали в центр Тель-Авива.Израильские службы экстренной помощи сообщили, что 15 человек получили ранения.

Атака на Израиль

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран ракетами. Это произошло на фоне того, что иранские власти затягивали подписание ядерной сделки.

Иран решил атаковать Израиль в ответ. В частности, иранская армия уже запускала по Израилю дроны-камикадзе. Вероятно, это были "Шахеды".

Детальнее об ответе Ирана на атаку Израиля - в материале РБК-Украина.

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