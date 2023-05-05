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США домагаються зустрічі з міністром оборони Китаю, який перебуває під санкціями, - Bloomberg

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США, П'ятниця 05 травня 2023 08:38
США домагаються зустрічі з міністром оборони Китаю, який перебуває під санкціями, - Bloomberg Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пентагон добивається зустрічі міністра оборони Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу у Сінгапурі. Зустріч хоча і буде "досить незручною", але "стане найважливішою особистою зустріччю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Новий контакт міністрів оборони США та Китаю видання називає "досить незручним", вказуючи на той факт, що Лі Шанфу у 2018 році керував департаментом підготовки військ та постачання Центральної військової ради Китаю, проти якого Мінфін США ввів санкції. Тоді США ввели санкції проти Лі Шанфу "нібито за допомогу у передачі бойових літаків Су-35 та обладнання ракетних систем С-400 від російського продавця зброї "Рособоронекспорт" до Китаю".

Підполковник Мартін Майнерс, офіційний представник міністерства оборони, заявив, що міністерство не збирається оголошувати про зустрічі. Він додав, що Пентагон "прагне підтримувати відкриті лінії зв'язку з воєначальниками КНР, включаючи міністра національної оборони КНР".

На думку авторів статті, якщо китайський міністр погодиться, то ця зустріч "стане найважливішою особистою зустріччю між двома сторонами" з того часу, як "ймовірний китайський повітряний шар-шпигун пролетів через США в лютому і поставив відносини на новий рівень".

"З того часу Китай відхиляв численні прохання Остіна або генерала Марка Міллі (глава Об'єднаного комітету начальників штабів США, - ред.) поговорити телефоном зі своїми китайськими колегами", - зазначають журналісти.

Можлива зустріч міністрів оборони США та Китаю відбудеться в кулуарах IISS Shangri-La Dialogue, щорічного безпекового форуму в Сінгапурі. Остін познайомився з попередником Лі Вей Фенхе на тому ж заході минулого року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку лютого над територією США виявили китайську повітряну кулю. Американська влада вирішила збити його, оскільки була загроза збору секретної інформації. Пізніше стало відомо, що Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США, попри спроби американців перешкоджати цьому.

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