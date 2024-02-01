США домагаються припинення вогню, щоб підготувати ґрунт для закінчення війни в Газі, - WSJ

Американські парламентарі наполягають на укладенні угоди про припинення вогню, яка могла б зупинити війну в Секторі Гази досить надовго, щоб призупинити військові дії Ізраїлю і, можливо, закласти основу для більш тривалого перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами американських і арабських чиновників, обізнаних із перебігом переговорів, Ізраїль і ХАМАС розглядають можливість укладення угоди, що складається з трьох частин, яка передбачає звільнення заручників у Газі, починаючи з шеститижневого припинення вогню.

Згідно з проектом угоди, розробленим цього тижня керівниками міжнародних розвідок у Парижі, на наступних етапах також мають припинитися бойові дії та звільнити більше заручників.

Американські переговорники на чолі з директором Центрального розвідувального управління Вільямом Бернсом стверджують, що Ізраїлю буде важко відновити війну з нинішньою інтенсивністю після тривалої перерви, кажуть чиновники.

США також повідомили колегам по переговорах, що Ізраїль розглядає ідею переходу до фази - після звільнення всіх заручників - протягом якої основні операції будуть більш обмеженими, включно з авіаударами по Газі, додали чиновники.

"Ми розглядаємо тривалу паузу як мету. Як довго - це частина обговорення, але довше, ніж те, що ми бачили в листопаді, а це був приблизно тиждень", - сказав прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами Кірбі, адміністрація президента США Джо Байдена сподівається, що всі сторони погодяться на припинення бойових дій, що дасть змогу вивести заручників із Гази та доставити туди більше гуманітарної допомоги.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектору Гази. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

У листопаді внаслідок переговорів щодо обміну заручниками бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Проте згодом сторони відновили активні бойові дії у регіоні.

Потім Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

25 січня стало відомо, що глава ЦРУ Вільям Бернс вирушить до Європи для роботи над новою угодою щодо звільнення заручників у Секторі Газа.

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