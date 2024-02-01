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США добиваются прекращения огня, чтобы подготовить почву для окончания войны в Газе, - WSJ

Четверг 01 февраля 2024 10:42
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США добиваются прекращения огня, чтобы подготовить почву для окончания войны в Газе, - WSJ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американские переговорщики настаивают на заключении соглашения о прекращении огня, которое могло бы остановить войну в Секторе Газа достаточно надолго, чтобы приостановить военные действия Израиля и, возможно, заложить основу для более длительного перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американских и арабских чиновников, знакомых с ходом переговоров, Израиль и ХАМАС рассматривают возможность заключения соглашения, состоящего из трех частей, которое предусматривает освобождение заложников в Газе, начиная с шестинедельного прекращения огня.

Согласно проекту соглашения, разработанному на этой неделе руководителями международных разведок в Париже, на последующих этапах также должны прекратиться боевые действия и освободить больше заложников.

Американские переговорщики во главе с директором Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с нынешней интенсивностью после длительного перерыва, говорят чиновники.

США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль рассматривает идею перехода к фазе - после освобождения всех заложников - в течение которой основные операции будут более ограниченными, включая авиаудары по Газе, добавили чиновники.

"Мы рассматриваем длительную паузу как цель. Как долго - это часть обсуждения, но дольше, чем то, что мы видели в ноябре, а это была примерно неделя", - сказал пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам Кирби, администрация президента США Джо Байдена надеется, что все стороны согласятся на прекращение боевых действий, что позволит вывести заложников из Газы и доставить туда больше гуманитарной помощи.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газы. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

В ноябре в результате переговоров по обмену заложниками боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

Затем Силы обороны Израиля начали новое большое наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

25 января стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу для работы над новым соглашением по освобождению заложников в Секторе Газа.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа
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