У США есть доказательства того, что Россия умышленно поражает гражданскую инфраструктуру, - CNN

Соединенные Штаты Америки имеют четкие доказательства того, что российские военные намеренно открывали огонь по гражданской инфраструктуре Украины. Такие действия агрессора расцениваются как военное преступление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам одного высокопоставленного американского оборонного ведомства, администрация президента США Джо Байдена также помогает предоставлять доказательства для расследований против России в отношении ее военных преступлений.

"Администрация будет помогать предоставлять доказательства многочисленным расследованиям, которые ведутся, но мы видим четкие доказательства того, что они совершают военные преступления из-за этих неизбирательных и преднамеренных атак на гражданские объекты и население Украины", - заявил чиновник.