У США є докази того, що Росія умисно вражає цивільну інфраструктуру, - CNN

За словами одного високопосадовця американського оборонного відомства, адміністрація президента США Джо Байдена також допомагає надавати докази для розслідувань проти Росії щодо її військових злочинів.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які ведуться, але ми бачимо чіткі докази того, що вони скоюють військові злочини через ці невиборчі та навмисні атаки на цивільні об'єкти та населення України",- заявив чиновник.