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У США є докази того, що Росія умисно вражає цивільну інфраструктуру, - CNN

Фото: у США є докази того, що Росія умисно вражає цивільну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки мають чіткі докази того, що російські військові навмисно відкривали вогонь по цивільній інфраструктурі України. Такі вчинки агресора розцінюються як військовий злочин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами одного високопосадовця американського оборонного відомства, адміністрація президента США Джо Байдена також допомагає надавати докази для розслідувань проти Росії щодо її військових злочинів.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які ведуться, але ми бачимо чіткі докази того, що вони скоюють військові злочини через ці невиборчі та навмисні атаки на цивільні об'єкти та населення України",- заявив чиновник.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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