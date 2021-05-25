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Из США депортируют россиянина из-за попытки кибератаки на Tesla

Автор: Даша Харченко

Окружной суд Невады приговорил гражданина РФ Егора Крючкова к 10 месяцам содержания под стражей и депортации из США. Он признал свою вину в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla.

Об этом сообщает Associated Press.

Суд признал Крючкова виновным в сговоре с целью нанести ущерб компьютерным системам, ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов.

Помимо депортации и уже отбытого ареста, судья постановил взыскать с россиянина 14 825 долларов компенсации затрат на внутреннее расследование.

Крючкова арестовали в августе 2020 года, на тот момент ему было 27 лет.

Минюст США не называл компанию, на которую предпринималась атака, однако генеральный директор Tesla Илон Маск подтверждал, что речь идет о Tesla.

Напомним, недавно компания Colonial Pipeline заявила, что попала под хакерскую атаку, поэтому вынуждена была отключить часть своих систем. Причастной к кибератаке считают группу хакеров под названием "DarkSide".

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