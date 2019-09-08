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В США демократы вновь пытаются запустить импичмент Трампа

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 04:30
В США демократы вновь пытаются запустить импичмент Трампа
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Проект соответствующей резолюции опубликуют в понедельник, 9 сентября

В Соединенных Штатах комитет палаты представителей Конгресса по вопросам судопроизводства, возглавляемый демократами, на следующей неделе проведет голосование, чтобы определить, как будет вестись расследование о возможных нарушениях со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщают источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что по итогам расследования комитет должен рекомендовать палате представителей, начинать или не начинать процедуру импичмента.

Ожидается, что проект соответствующей резолюции опубликуют в понедельник, 9 сентября, а само голосование в комитете пройдет в среду, 11 сентября.

По словам собеседников издания, конгрессмены могут запросить доступ к юристам Трампа или потребовать больше времени для опроса свидетелей. Вопрос обсуждался демократами из комитета на конференции в пятницу, 7 сентября, конгрессмены надеются, что четкое выражение их запросов усилит их рычаги для получения показаний свидетелей.

Издание отмечает, что нынешний подход комитета к процедуре импичмента неоднократно критиковали республиканцы, которым не нравится, что демократы действуют не так, как было в ситуации с Ричардом Никсоном или Биллом Клинтоном, когда расследование утверждала вся палата представителей, а не отдельный комитет.

Напомним, конгрессмен от Демократической партии Альбио Сайрес внес в палату представителей Соединенных Штатов Америки (США) проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России.

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