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Главу Мін'юсту США закликали взяти самовідвід у справі про втручання РФ в вибори

Новини » Політика    09.11.2018 - 09:52
Фото: Метью Вітакер (twitter.com.tpm)
Фото: Метью Вітакер (twitter.com.tpm)

Відповідний документ підписали 18 американських штатів

Генеральні прокурори 18 американських штатів закликали в. о. міністра юстиції США Метью Вітакера взяти самовідвід від розслідування втручання Росії в американські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на сайті генпрокурора штату Нью-Йорк Барбари Андервуд.

Як зазначається, документ підписали генпрокурори штатів Массачусетс, Нью-Йорк, Каліфорнія, Коннектикут, Делавер, Гаваї, Нью-Йорк, Меріленд, Міннесота, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон і Колумбія.

"Важливо, щоб розслідування спецпрокурора (Роберта Мюллера, - ред.) тривало без будь-яких ознак втручання або упередженості", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що самовідвід "необхідний для підтримання громадської довіри до цілісності розслідування і для захисту незалежності Мін'юсту".

Крім того, Уітакер пропонував скоротити бюджетне фінансування розслідування Мюллера або обмежити його повноваження у цій справі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після проміжних виборів у Конгрес США закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори.

Також Трамп заявив, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Підкреслимо, Мюллер надіслав Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.

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