У США демократи запропонують закон для захисту розслідування про втручання Росії у вибори

Фото: Чак Шумер (із відкритих джерел)

Законопроект буде включати вимогу, щоб спецпрокурору Мюллеру дозволили завершити розслідування

Лідер демократів у Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) Чак Шумер заявляє, що його партія має намір внести до Конгресу законопроект, який би захистив розслідування про втручання Російської Федерації (РФ) у вибори 2016 року і можливу змову Москви із представниками кампанії президента США Дональда Трампа. Про це він заявив, виступаючи в ефірі телеканалу CNN, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Шумер заявив, що його партія може вдатися до дій у разі, якщо виконувач обов’язків міністра юстиції Метью Вітакер не відмовиться від контролю за розслідуванням, яке він раніше критикував.

За словами Шумера, якщо він залишиться, то створить конституційну кризу, гальмуючи роботу Мюллера або звільнивши його.

"Тому Конгрес має діяти", - заяви Шумер і додав, що спробує внести відповідне положення в закон про витрати уряду, який має бути ухвалений, щоб не допустити часткового закриття урядових установ.

Шумер зазначив, що положення буде включати вимогу про те, щоб спеціальному прокурору Робертові Мюллеру дозволили безперешкодно завершити розслідування.

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Нагадаємо, генеральні прокурори 18 американських штатів закликали в. о. міністра юстиції США Метью Вітакера взяти самовідвід від розслідування втручання Росії в американські вибори.

"Важливо, щоб розслідування спецпрокурора (Роберта Мюллера, - ред.) тривало без будь-яких ознак втручання або упередженості", - йдеться в заяві.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Підкреслимо, Мюллер надіслав Трампу список питань про ймовірну змову співробітників його передвиборного штабу з Росією. Американські ЗМІ також писали, що Мюллер хоче особисто допитати Трампа.