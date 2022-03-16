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США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 03:46
США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 186 миллионов долларов для поддержки внутренне перемещенных лиц и более 3 миллионов беженцев, пострадавших в результате войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы Госдепа США.

Блинкен отметил, что такая помощь обеспечит дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризисную ситуацию, и дополнит возможности соседних стран, которые принимают и поддерживают украинских беженцев.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине из одной страны, в том числе с конца февраля предоставили почти 293 миллиона долларов гуманитарной помощи как внутри Украины, так и в регионе. Наше финансирование на сегодняшний день составляет почти 644 миллиона долларов для уязвимых сообществ в регионе с тех пор, как Россия впервые вторглась в Украину восемь лет назад", - рассказал он.

Также Блинкен заявил, что дополнительная гумпомощь беженцам в соседних с Украиной странах включает предоставление продуктов питания, питьевой воды, защиты, доступного жилья и неотложной медицинской помощи при поддержке американских международных и неправительственных партнеров.

Ранее сообщалось, что в Британии десятки тысяч людей готовы помочь украинским беженцам и предоставить им жилье.

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