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США дають додаткову гумдопомогу на 186 млн доларів для підтримки українських біженців

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Середа 16 березня 2022 03:46
США дають додаткову гумдопомогу на 186 млн доларів для підтримки українських біженців Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Штати надають додаткову гуманітарну допомогу на суму понад 186 мільйонів доларів для підтримки внутрішньо переміщених осіб і більш ніж 3 мільйони біженців, які постраждали в результаті війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз прес-служби Держдепу США.

Блінкен зазначив, що така допомога забезпечить додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризову ситуацію, і доповнить можливості сусідніх країн, які приймають і підтримують українських біженців.

"Сполучені Штати є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні з однієї країни, в тому числі з кінця лютого надали майже 293 мільйони доларів гуманітарної допомоги як всередині України, так і в регіоні. Наше фінансування на сьогодні становить майже 644 мільйони доларів для вразливих спільнот в регіоні з того часу, як Росія вперше вторглася в Україну вісім років тому", - розповів він.

Також Блінкен заявив, що додаткова гумдопомога біженцям у сусідніх з Україною країнах включає надання продуктів харчування, питної води, захисту, доступного житла та невідкладної медичної допомоги за підтримки американських міжнародних та неурядових партнерів.

Раніше повідомлялося, що у Британії десятки тисяч людей готові допомогти українським біженцям і надати їм житло.

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