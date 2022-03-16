США дають додаткову гумдопомогу на 186 млн доларів для підтримки українських біженців
Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Штати надають додаткову гуманітарну допомогу на суму понад 186 мільйонів доларів для підтримки внутрішньо переміщених осіб і більш ніж 3 мільйони біженців, які постраждали в результаті війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз прес-служби Держдепу США.
Блінкен зазначив, що така допомога забезпечить додаткову підтримку гуманітарним організаціям, що реагують на кризову ситуацію, і доповнить можливості сусідніх країн, які приймають і підтримують українських біженців.
"Сполучені Штати є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні з однієї країни, в тому числі з кінця лютого надали майже 293 мільйони доларів гуманітарної допомоги як всередині України, так і в регіоні. Наше фінансування на сьогодні становить майже 644 мільйони доларів для вразливих спільнот в регіоні з того часу, як Росія вперше вторглася в Україну вісім років тому", - розповів він.
Також Блінкен заявив, що додаткова гумдопомога біженцям у сусідніх з Україною країнах включає надання продуктів харчування, питної води, захисту, доступного житла та невідкладної медичної допомоги за підтримки американських міжнародних та неурядових партнерів.
Раніше повідомлялося, що у Британії десятки тисяч людей готові допомогти українським біженцям і надати їм житло.
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