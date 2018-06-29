США не давали Германии гарантии не вводить санкции против "Северного потока-2"

В Минэкономики Германии отметили, что ничего нового в этом вопросе не произошло

В Министерстве экономики и энергетики Германии не подтвердили сообщение о том, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций Соединенных Штатов Америки (США) в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Об этом в пятницу, 29 июня, заявила представитель министерства Беате Барон, передает издание DW.

Барон подчеркнула, что ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло. Она подчеркнула, что в октябре 2017 года в ходе германо-американских консультаций было выработано соглашение, в котором говорится, что Штаты предварительно не планируют распространять санкции на заключенные до августа прошлого года проекты в газовой сфере.

Однако сохранится ли это предварительное решение, остается неизвестным.

Издание отмечает, что американские СМИ ранее сообщали, что администрация США готовит штрафные меры против пяти европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

"Ранее у журналистов возникло ощущение о наличии неких позитивных подвижек по этому вопросу. Причиной стало двусмысленное заявление сотрудницы пресс-службы министерства в Берлине: "Мы достигли того, что у нас есть подтверждение: проекты газопроводов будут выведены из-под действия санкций". Однако речь, как вскоре выяснилось, шла именно о предварительных договоренностях осени прошлого года", - объясняет DW.

Напомним, как сообщалось, в Министерстве экономики Германии заявили, что санкции США против Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделала пресс-секретарь немецкого министерства. Она отметила, что "судя по предоставленным США сведениям, сооружения газопровода ограничительные меры Вашингтона не коснутся".