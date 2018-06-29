Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

США не давали Германии гарантии не вводить санкции против "Северного потока-2"

НовостиПолитика    29.06.2018 - 20:12
Фото: строительство газопровода "Северный поток-2" (nord-stream.com)
Фото: строительство газопровода "Северный поток-2" (nord-stream.com)

В Минэкономики Германии отметили, что ничего нового в этом вопросе не произошло

В Министерстве экономики и энергетики Германии не подтвердили сообщение о том, что Берлин получил предварительные гарантии нераспространения санкций Соединенных Штатов Америки (США) в отношении России на проект газопровода "Северный поток-2". Об этом в пятницу, 29 июня, заявила представитель министерства Беате Барон, передает издание DW.

Барон подчеркнула, что ситуация остается прежней и ничего нового в этом вопросе не произошло. Она подчеркнула, что в октябре 2017 года в ходе германо-американских консультаций было выработано соглашение, в котором говорится, что Штаты предварительно не планируют распространять санкции на заключенные до августа прошлого года проекты в газовой сфере.

Однако сохранится ли это предварительное решение, остается неизвестным.

Издание отмечает, что американские СМИ ранее сообщали, что администрация США готовит штрафные меры против пяти европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

"Ранее у журналистов возникло ощущение о наличии неких позитивных подвижек по этому вопросу. Причиной стало двусмысленное заявление сотрудницы пресс-службы министерства в Берлине: "Мы достигли того, что у нас есть подтверждение: проекты газопроводов будут выведены из-под действия санкций". Однако речь, как вскоре выяснилось, шла именно о предварительных договоренностях осени прошлого года", - объясняет DW.

Напомним, как сообщалось, в Министерстве экономики Германии заявили, что санкции США против Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2". Такое заявление сделала пресс-секретарь немецкого министерства. Она отметила, что "судя по предоставленным США сведениям, сооружения газопровода ограничительные меры Вашингтона не коснутся".

"Северный поток-2" будут строить без разрешения Дании Парубий призвал США усилить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2"
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Германия, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь