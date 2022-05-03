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У США нет данных о помощи Китая России в войне против Украины, - Пентагон

Джон Кирби (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне заявили, что не видели свидетельств отправки вооружений в РФ из других государств или попыток России получить такую помощь. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Я не видел никаких свидетельств того, что они получали внешнюю военную помощь от третьих стран, — сказал представитель Пентагона. — Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники в других правительствах или других государствах".

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер также заявил, что американская сторона в настоящее время не видит, чтобы Китай оказывал России помощь на Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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