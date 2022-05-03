У США Немає даних про допомогу Китаю Росії у війні проти України, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що не бачили свідчень відправки озброєнь у РФ з інших держав або спроб Росії отримати таку допомогу. Про це заявив прес-секретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.
"Я не бачив жодних свідчень того, що вони отримували зовнішню військову допомогу від третіх країн, — сказав представник Пентагону. - Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються використовувати зовнішні джерела в інших урядах або інших державах".
Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер також заявив, що американська сторона в цей час не бачить, щоб Китай надавав Росії допомогу на Україні.
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