США дали Украине оружие для обороны от России, - Помпео

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки приложила немало усилий на поддержку Украины, в том числе предоставив оружие и поддержав антикоррупционные реформы в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря США на сайте Госдепартамента.

По его словам, в США хотели убедиться, что коррупция в Украине уменьшится.

"Я был одним из причастных к американской политики в Украине. Мы были очень четкими. Мы хотели убедиться, что коррупция, которая существовала в Украине очень длительное время, уменьшилась, и президент Зеленский это сделал", - отметил Помпео.

В то же время, он отметил, что президент США Дональд Трамп хотел также убедиться, "что Владимир Путин не сможет наносить вред народу Украины". Поэтому, по его словам, Соединенные Штаты обеспечили поставки оборонительных систем в Украине.

Также Помпео подчеркнул, что предыдущая администрация президента Обамы не сделала этого для украинского народа.

"Они приняли решение предоставить одеяла. Мы дали им (Украине - ред.) настоящее оружие, и они могли воевать против русских. Я горжусь тем, что сделал этот администрация в политике относительно Украины", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, 1 октября Конгресс США предварительно одобрил утвержденную Государственным департаментом поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом ранее.

Кроме того, 19 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила выделение на военную помощь Украине 250 млн долларов. Согласно принятому документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине продолжилось в новом финансовом году, который начался в Штатах 1 октября.