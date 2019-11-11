США дали Україні зброя для оборони проти Росії, - Помпео

Державний секретар Майк Помпео заявив, що адміністрація Сполучених Штатів Америки доклала чимало зусиль на підтримку України, в тому числі надавши зброю і підтримавши антикорупційні реформи в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретаря США на сайті Держдепартаменту.

За його словами, в США хотіли переконатися, що корупція в Україні зменшиться.

"Я був одним із причетних до американської політики в Україні. Ми були дуже чіткими. Ми хотіли переконатися, що корупція, яка існувала в Україні дуже тривалий час, зменшилася, і президент Зеленський мав можливість це зробити", - зазначив Помпео.

У той же час, він зазначив, що президент США Дональд Трамп хотів також переконатися, що Володимир Путін не зможе завдавати шкоди народу України". Тому, за його словами, Сполучені Штати забезпечили постачання оборонних систем в Україні.

Також Помпео підкреслив, що попередня адміністрація президента Обами не зробила цього для українського народу.

"Вони прийняли рішення надати ковдри. Ми дали їм (Україні - ред.) справжню зброю, і вони могли воювати проти росіян. Я пишаюся тим, що зробив цей адміністрація в політиці щодо України", - підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США попередньо схвалив затверджену Державним департаментом постачання Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів. Мова йде про постачання Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, крім основної військової допомоги в розмірі 250 млн доларів, схваленої Конгресом раніше.

Крім того, 19 вересня Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів. Згідно з прийнятим документом, виділення коштів на надання військової допомоги Україні продовжилося в новому фінансовому році, який почався в Штатах 1 жовтня.