США дали деньги. Ермак рассказал, сколько украинских территорий надо расчистить от мин РФ

Очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов - сейчас одна из важнейших задач. Финансовая помощь от США на сумму 89 миллионов долларов ускорит этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Чиновник отметил, что американские средства позволят обучить и оснастить 100 команд для обезвреживания наземных мин и боеприпасов, которые не разорвались во время ведения боевых действий.



"По нашим оценкам, 160 000 квадратных километров украинской земли требуют разминирования - это примерно размер Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", - указал Ермак.

Он поблагодарил союзников и добавил, что эта финансовая помощь от Соединенных Штатов ускорит процесс восстановления Украины.