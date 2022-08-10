UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США дали деньги. Ермак рассказал, сколько украинских территорий надо расчистить от мин РФ

Фото: Председатель ОП Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Очистить украинскую землю от российских мин и боеприпасов - сейчас одна из важнейших задач. Финансовая помощь от США на сумму 89 миллионов долларов ускорит этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

Чиновник отметил, что американские средства позволят обучить и оснастить 100 команд для обезвреживания наземных мин и боеприпасов, которые не разорвались во время ведения боевых действий.

"По нашим оценкам, 160 000 квадратных километров украинской земли требуют разминирования - это примерно размер Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", - указал Ермак.

Он поблагодарил союзников и добавил, что эта финансовая помощь от Соединенных Штатов ускорит процесс восстановления Украины.

Напомним, по оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на разминирование территорий после войны может уйти до 10 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВойна России против Украины