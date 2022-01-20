UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США дадут симметричный ответ в случае российских кибератак против Украины

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден рассказал, что ожидает Россию в случае повторных кибератак против Украины. Он пообещал дать симметричный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Одно дело установить, что они продолжают киберусилия​​​. Мы можем ответить тем же - киберсредствами", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры провели глобальную атаку на сайты госструктур. Вследствие чего были недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.

Ранее мы писали, что Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака