США дадут симметричный ответ в случае российских кибератак против Украины

Президент США Джо Байден рассказал, что ожидает Россию в случае повторных кибератак против Украины. Он пообещал дать симметричный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Одно дело установить, что они продолжают киберусилия​​​. Мы можем ответить тем же - киберсредствами", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры провели глобальную атаку на сайты госструктур. Вследствие чего были недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.