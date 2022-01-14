Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности

Министерство иностранных дел Украины контактирует с международными партнерами по вопросам противодействия кибератакам и усиления системы кибербезопасности. Принимаются меры по защите сайтов МИДа и консульств за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко .

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способности Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты", - написал в Facebook Николенко.

По его словам, специалисты министерства, в сотрудничестве с представителями профильных ведомств, уже восстановили работу сайта МИДа. Дипломат добавил, что в результате хакерской атаки контент на портале не пострадал, утечка служебной информации не произошла.

"Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИДа и украинских посольств и консульств за рубежом", - добавил Николенко.