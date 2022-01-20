США дадут симметричный ответ в случае российских кибератак против Украины
Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Президент США Джо Байден рассказал, что ожидает Россию в случае повторных кибератак против Украины. Он пообещал дать симметричный ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.
"Одно дело установить, что они продолжают киберусилия. Мы можем ответить тем же - киберсредствами", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.
Напомним, что в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры провели глобальную атаку на сайты госструктур. Вследствие чего были недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.
Ранее мы писали, что Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности.