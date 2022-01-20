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США дадут симметричный ответ в случае российских кибератак против Украины

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 01:25
США дадут симметричный ответ в случае российских кибератак против Украины Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден рассказал, что ожидает Россию в случае повторных кибератак против Украины. Он пообещал дать симметричный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Байдена.

"Одно дело установить, что они продолжают киберусилия​​​. Мы можем ответить тем же - киберсредствами", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры провели глобальную атаку на сайты госструктур. Вследствие чего были недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.

Ранее мы писали, что Украина начала дополнительные контакты с партнерами по усилению кибербезопасности.

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