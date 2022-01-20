США дадуть симетричну відповідь у разі російських кібератак проти України

Президент США Джо Байден розповів, що очікує Росію у разі повторних кібератак проти України. Він пообіцяв дати симетричну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Байдена.

"Одна справа встановити, що вони продовжують кіберусилля. Ми можемо відповісти тим же - кіберзасобами", - заявив Байден, відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, що в Україні в ніч з 13 на 14 січня хакери провели глобальну атаку на сайти держструктур. Внаслідок чого були недоступні портал "Дія", а також сайти МОН, ДСНС, МЗС і ще ряд інших.