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США дадуть симетричну відповідь у разі російських кібератак проти України

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Четвер 20 січня 2022 01:25
США дадуть симетричну відповідь у разі російських кібератак проти України Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден розповів, що очікує Росію у разі повторних кібератак проти України. Він пообіцяв дати симетричну відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Байдена.

"Одна справа встановити, що вони продовжують кіберусилля. Ми можемо відповісти тим же - кіберзасобами", - заявив Байден, відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, що в Україні в ніч з 13 на 14 січня хакери провели глобальну атаку на сайти держструктур. Внаслідок чого були недоступні портал "Дія", а також сайти МОН, ДСНС, МЗС і ще ряд інших.

Раніше ми писали, що Україна почала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки.

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