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США не дадут доступ талибам к резервам центрального банка Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

США сохранят финансовые санкции к представителям радикального движения "Талибан" и пока не дадут им доступ к резервам центрального банка Афганистана. При этом в американском Минфине допустили оказание гуманитарной помощи афганцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, об этом заявил на слушаниях в комитете Сената по банковскому делу первый замглавы Минфина Уолли Адейемо. Он отметил, что в ведомсвте пока не видят ситуации, при которой талибам будет разрешен доступ к резервам центрального банка Афганистана. Речь идет о более чем 9 млрд долларов, которые находятся в США.

"Мы считаем, что важно сохранять наши санкции против "Талибана", но в то же время находить пути законной гуманитарной помощи, чтобы помочь афганскому народу. Это именно то, что мы делаем", - сказал Адейемо.

Он добавил, что Минфину важно убедиться в выполнении режима санкций против "Талибана" и сети Хаккани. При это представитель ведомства еще раз отметил возможность направления в Афганистан гуманитарной помощи.

Напомним, ранее талибы договорились с США о поставках в Афганистан гуманитарной помощи.

Отметим, Евросоюз обеспокоен социально-экономической ситуацией в Афганистане из-за паралича банковской системы и ростом цен после прихода талибов к власти.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан