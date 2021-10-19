США не дадуть доступ талібам до резервів центрального банку Афганістану

США збережуть фінансові санкції до представників радикального руху "Талібан" і поки не дадуть їм доступ до резервів центрального банку Афганістану. При цьому в американському Мінфіні допустили надання гуманітарної допомоги афганцям.

За даними агентства, про це заявив на слуханнях в комітеті Сенату з банківської справи перший заступник голови Мінфіну Уоллі Адейемо. Він зазначив, що у відомсвті поки не бачать ситуації, при якій талібам буде дозволений доступ до резервів центрального банку Афганістану. Йдеться про більш ніж 9 млрд доларів, які знаходяться в США.

"Ми вважаємо, що важливо зберігати наші санкції проти "Талібану", але в той самий час знаходити шляхи законної гуманітарної допомоги, щоб допомогти афганському народу. Це саме те, що ми робимо", - сказав Адейемо.

Він додав, що Мінфіну важливо переконатися у виконанні режиму санкцій проти "Талібану" і мережі Хаккані. При цьому представник відомства ще раз відзначив можливість направлення до Афганістану гуманітарної допомоги.