В США чоловік відкрив вогонь в офісі міграційної служби: троє людей поранені

У відділенні міграційної служби в Далласі внаслідок стрілянини поранені кілька людей.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ABC News .

"Хоча ми ще не знаємо мотивів, ми знаємо, що наші правоохоронці стикаються з безпрецедентним насильством проти них. Це має припинитися", - заявила американська міністерка.

Зазначається, що нападник загинув в результаті вогнепального поранення. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем повідомила, що зловмисник, ймовірно, сам вистрілив у себе.

Джерела видання повідомили, що вранці у середу, 24 вересня, в місцевому відділенні міграційної служби в Далласі в результаті стрілянини постраждали троє людей.

Стрілянина у США

Нагадаємо, 20 вересня 2025 року, в американському місті Нашуа сталася стрілянина у престижному заміському клубі Sky Meadow Country Club.

За словами очевидців, перелякані відвідувачі вибігали з приміщень, а адміністрація закладу викликала поліцію та швидку допомогу. Злочинця, який потрапив на камери відеоспостереження, вдалося затримати.

Поліція штату Нью-Гемпшир повідомила, що від вогнепальних поранень загинуло кілька людей. Всім пораненим було надано медичну допомогу, проте їхня кількість та тяжкість поранень невідомі.

Раніше ми писали, що низка резонансних вбивств призвели до того, що боротьба зі злочинністю в США стала головною темою політичного порядку денного.

Зокрема, 17 вересня в містечку Норт-Кодорус, округ Йорк (Пенсильванія, США), в результаті стрілянини загинули троє правоохоронців, ще двоє отримали важкі поранення.

Інцидент стався, коли правоохоронці повернулися на місце попереднього провадження, яке було пов'язане з побутовим конфліктом. У той момент, коли поліцейські зіткнулися з підозрюваним, розпочалася стрілянина.