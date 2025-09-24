ua en ru
В США мужчина открыл огонь в офисе миграционной службы: три человека ранены

США, Среда 24 сентября 2025 17:57
В США мужчина открыл огонь в офисе миграционной службы: три человека ранены Фото: нападавший погиб в результате огнестрельного ранения (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В отделении миграционной службы в Далласе в результате стрельбы ранены несколько человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Источники издания сообщили, что утром в среду, 24 сентября, в местном отделении миграционной службы в Далласе в результате стрельбы пострадали три человека.

Отмечается, что нападавший погиб в результате огнестрельного ранения. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что злоумышленник, вероятно, сам выстрелил в себя.

"Хотя мы еще не знаем мотивов, мы знаем, что наши правоохранители сталкиваются с беспрецедентным насилием против них. Это должно прекратиться", - заявила американский министр.

Стрельба в США

Напомним, 20 сентября 2025 года, в американском городе Нашуа произошла стрельба в престижном загородном клубе Sky Meadow Country Club.

По словам очевидцев, испуганные посетители выбегали из помещений, а администрация заведения вызвала полицию и скорую помощь. Преступника, который попал на камеры видеонаблюдения, удалось задержать.

Полиция штата Нью-Гэмпшир сообщила, что от огнестрельных ранений погибло несколько человек. Всем раненым была оказана медицинская помощь, однако их количество и тяжесть ранений неизвестны.

Ранее мы писали, что ряд резонансных убийств привели к тому, что борьба с преступностью в США стала главной темой политической повестки дня.

В частности, 17 сентября в городке Норт-Кодорус, округ Йорк (Пенсильвания, США), в результате стрельбы погибли трое правоохранителей, еще двое получили тяжелые ранения.

Инцидент произошел, когда правоохранители вернулись на место предыдущего производства, которое было связано с бытовым конфликтом. В тот момент, когда полицейские столкнулись с подозреваемым, началась стрельба.

