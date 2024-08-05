UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США чоловік постав перед судом через погрози розправи над Гарріс

Фото: Камала Гарріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США суд звинуватив мешканця штату Вірджинія Френка Карілло, який погрожував віце-президенту Камалі Гарріс розправою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

66-річного Карилло було затримано за погрози на адресу Гарріс на консервативному сайті GETTR. Зокрема, він писав, що віце-президента "треба спалити живцем". В іншому пості він пригрозив, що Гарріс "пошкодує про свою спробу стати президентом".

Фігуранта було затримано 2 серпня. Під час обшуку в його будинку агенти ФБР вилучили гвинтівку AR15, ручний кулемет та тисячі набоїв.

Правоохоронці вважають, що Карилло "свідомо та навмисне погрожував позбавити життя та завдати тілесних ушкоджень" Гарріс. Всього було знайдено 4359 його повідомлень з погрозами на адресу різних людей або груп, у тому числі 19 повідомлень, спрямованих проти Гарріс.

Погрози Гарріс Карілло опублікував  після того, як віце-президент почала брати участь у виборах. 

BBC нагадує, що в США за погрози президенту, віце-президенту або низці інших чиновників загрожує до п'яти років ув'язнення.

 

Що передувало

Зазначимо, що Камала Гарріс розпочала свою участь у виборах президента США після того, як президент Джо Байден вирішив зняти свою кандидатуру.

Вона вже провела кілька виборчих мітингів. Також Гарріс допустила свою участь у дебатах із експрезидентом США Дональдом Трампом.

Минулого тижня Гарріс обрали офіційним кандидатом на президентських виборах від Демократичної партії. Таке рішення було ухвалено більшістю голосів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКамала ГаррісСуд