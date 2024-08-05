У США чоловік постав перед судом через погрози розправи над Гарріс

66-річного Карилло було затримано за погрози на адресу Гарріс на консервативному сайті GETTR. Зокрема, він писав, що віце-президента "треба спалити живцем". В іншому пості він пригрозив, що Гарріс "пошкодує про свою спробу стати президентом".

Фігуранта було затримано 2 серпня. Під час обшуку в його будинку агенти ФБР вилучили гвинтівку AR15, ручний кулемет та тисячі набоїв.

Правоохоронці вважають, що Карилло "свідомо та навмисне погрожував позбавити життя та завдати тілесних ушкоджень" Гарріс. Всього було знайдено 4359 його повідомлень з погрозами на адресу різних людей або груп, у тому числі 19 повідомлень, спрямованих проти Гарріс.

Погрози Гарріс Карілло опублікував після того, як віце-президент почала брати участь у виборах.

BBC нагадує, що в США за погрози президенту, віце-президенту або низці інших чиновників загрожує до п'яти років ув'язнення.